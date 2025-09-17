Beşiktaş zorlu virajda: 15 günde 4 zorlu maç

MURAD TAMER - Beşiktaş, 19 Eylül ile 5 Ekim arasındaki kısa ama yoğun süreçte sezonun en kritik dönemeçlerinden birine girecek. Siyah beyazlılar bu periyotta biri Galatasaray derbisi olmak üzere üçü deplasmanda tam dört zorlu karşılaşmaya çıkacak.

Beşiktaş ilk olarak ligin en dişli ekiplerinden Göztepe ile cuma günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk beş maçında iki galibiyet elde eden İzmir ekibinin yenilgisi bulunmuyor. Ardından çıktığı dört maçın üçünü beraberlikle bitiren Kayserispor’a misafir olunacak.

ŞAMPİYONLUK İÇİN...

Beşiktaş bu süreçte evinde sadece bir maça çıkacak. Kocaelispor’u evinde ağırlayacak Kartal, beş gün sonra Rams Park’ta G.Saray’la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş’ın bu dört maçlık süreçte elde edeceği sonuçlar, şampiyonluk yolunda iddiasını güçlendirecek. Siyah beyazlılar dört maçlık periyodun ardından çıkacağı dört sınavın üçünü İstanbul’da verecek. Gençlerbirliği’yle evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, Konyaspor ve Kasımpaşa deplasmanlarının ardından Fenerbahçe’yi misafir edecek.

ADALI'DAN TOPLANTI

Beşiktaş Başkanı Başkan Serdal Adalı, bugün basın mensuplarının karşısına çıkacak. Siyah beyazlıların patronu, transfer dönemi, yeni sezon ve Beşiktaş gündemine dair açıklamalarda bulunacak. Tüpraş Stadı'ndaki basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

RAFA SİLVA'YA TEKLİF YOK!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında Arap ülkelerine gidebileceği şeklinde haberler çıktı. Kulübe hiçbir teklif gelmemesine rağmen çıkan iddialar yönetimde tepki topladı. Portekizli oyuncunun motivasyonunu düşürmek için çıkarıldığı düşünülen haberlerin asılsız olduğu belirtildi.