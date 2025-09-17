2018'den sonra Beşiktaş'a döndü! Serkan Reçber'in yeni görevi açıklandı

Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından futbol şubesinde yeni yapılanmayı resmen açıkladı.

FUTBOL A TAKIMI GENEL KOORDİNATÖRÜ OLDU

Başkan Adalı, "Serkan Reçber ile 'Futbol A Takımı Genel Koordinatörü' olarak anlaşma sağladık. Kendisi benim bugüne kadar Ümraniye'de yaptığım işleri yapacak. Takımımız, teknik ekibimiz ve yönetim arasında köprü görevi görecek. Kendisine başarlar diliyorum" dedi.

7 YIL SONRA YENİDEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ta 2018 yılında altyapı direktörlüğü yapan Serkan Reçber, son olarak Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yapmış, 14 Ocak 2025 tarihinde İstanbul ekibinden ayrılmıştı.