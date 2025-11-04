Pandemi öncesi ezildi, geçildi: Türkiye sanayide Avrupa'yı solladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda Türkiye’nin sanayi üretiminde pandemi öncesi seviyeyi aştığını açıkladı. Bakan Kacır, “Pandemi öncesiyle kıyasladığımızda Türkiye’de sanayi üretimi yüzde 30,6 arttı. Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya ise hâlâ geride” dedi.

Bakan, imalat sanayi ihracatının ocak-eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 yükselerek 189,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya çapında önemli bir üretici konumunda olduğunu belirten Kacır, batı illerinde istihdam kaybı yaşanırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da istihdam artışının devam ettiğini şu sözlerle vurguladı:

"Biz il bazlı duruma baktığımızda bu sektörlerde 2023'ten bugüne yani son dönemde, sizlerin de adreslediğiniz dönem olarak tarif ediyorum. Batman'da istihdam artışı var. Bingöl'de istihdam artışı var. Mardin'de istihdam artışı var. Siirt'te istihdam artışı var. Şırnak'ta istihdam artışı var. Demek ki Türkiye'nin tüm vilayetlerinde durum aslında aynı değil. Biraz daha büyük şehirlerimizde, Marmara Bölgesi'nde, Ege Bölgesi'ndeki şehirlerimizde bu sektörlerde istihdam kaybı yaşanırken, özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da bizim de çokça teşvik verdiğimiz yatırımlarda halen istihdam artışları devam etmektedir"

Yurtdışına giden mühendislerin sayısının sınırlı olduğunu, aksine Türkiye’ye 4 bin 600 teknoloji uzmanının getirildiğini aktaran Kacır, “Aselsan’da 2025’te yurt dışına giden 43 çalışan varken, yurtdışından gelen uzman sayısı 112” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmeye Togg'un yeni modeli T10F ile geldi.

CASUSLUK SORUŞTURMASINDAKİ İDDİALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturmasında adı geçen birinin yöneticisi olduğu şirkete Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ihale verildiği iddialarına ilişkin ise Kacır, "Şimdi bir kere sorgulanan şahıslardan birinin irtibatlı olduğu bir şahıs. Fakat onun firması yani onun sahip olduğu firmanın kamudan ihale alması söz konusu değil. Ya nedir? Bir teknoparkta faaliyet gösteren 42 kişinin çalıştığı bir firma var.

Türkiye'de bir teknoparkta faaliyet gösteriyor. Bu firma uluslararası iş yapma çabası içinde ve kendi ifadesiyle de yurt dışındaki çalışmalarından danışman olarak görevlendirdiği bir kişinin adı, bu hukuki süreçlerde sorgulanan şahıslardan biriyle irtibatlı olarak zikrediliyor.

Bu firma diyor ki; 'Bu kişi Türkiye'de herhangi bir görev üstlenmedi. Bizim firmamızda hissesi bulunmuyor. Danışman olarak görevliydi. Biz onun danışmanlığına son verdik.' Ayrıca bu firmanın yazılımı bizim Bakanlığımızın herhangi bir altyapısında çalışıyor filan değil. Sadece kendi bünyesinde çalışan bir uygulaması var ve bu uygulamayla rapor hizmeti sunuyor. Yani bizim herhangi bir verimize, Bakanlığımızın sistemlerine bağlanarak bu firma erişebiliyor değil" dedi.