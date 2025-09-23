Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız var

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın yıldızı için devrede. Son iki maçta oyundan erken aldığı Portekizli yıldızı yeniden parlatmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı, birebir yapılan görüşmelerde "Senin enerjin takım arkadaşlarının da ritmini belirliyor" dedi.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva konusunda topa girdi. Geçen yıl sergilediği etkili performansla taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli yıldız, bu sezon aynı form grafiğini bir türlü yakalayamadı.

Özellikle son maçlarda sahadaki etkisizliği ve düşük temposu göze batan Rafa Silva’yla, tecrübeli çalıştırıcı özel olarak olarak ilgilenmeye başladı. Sergen Hoca’nın hem takım içi motivasyonu artırmak hem de Rafa Silva’nın yeniden takıma yön verecek lider kimliğini sahaya yansıtabilmesi için birebir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız var - 1. Resim

SORUMLULUK AL

Sergen Yalçın bu görüşmelerde yıldız futbolcuya moral aşılayarak üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışırken, taktiksel açıdan hangi noktalarda daha verimli olabileceğini detaylı şekilde anlattı. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncusuna takımın ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak “Senin sahada göstereceğin enerji, arkadaşlarının da ritmini belirliyor” dediği öğrenildi. Sergen Hoca ayrıca, Rafa Silva’nın oyun içinde daha fazla sorumluluk almasını, bireysel yeteneklerini takım oyunuyla harmanlaması gerektiğini vurguladı. 

SESSİZ BAŞLADI

Rafa Silva ligin sadece ilk maçında  fileleri havalandırırken, asist katkısı yapamadı. Portekizli oyuncu son iki karşılaşmada da oyundan erken çıkarıldı. 

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yıldız isimle birebir görüşme: Kendine gel, sana ihtiyacımız var - 2. Resim

SOL AÇIĞA DEVRİM ŞAHİN

Kayserispor maçında yeni transferleri kullanamayacak olan Sergen Yalçın, altyapı oyuncusu Devrim Şahin'i kullanmayı planlıyor. Sol açıkta elinde başka oyuncusu bulunmayan tecrübeli çalıştırıcının, 18 yaşındaki oyuncuyu taktik idmanlarda denediği öğrenildi. 

KARTAL'DA İKİ EKSİK

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Kayserispor maçının hazırlıkları devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaya sakatlığı bulunan Salih Uçan katılmadı. Mustafa Hekimoğlu ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptı.

KİRALIKLAR SAHNE ALDI

Beşiktaş’tan AEK’ya kiralanan Joao Mario, Yunanistan Süper Ligi’nde oynanan Larissa maçında 13 dakika süre aldı. Portekizli oyuncu 13 defa topla buluştu, yüzde 100 pas isabetiyle oynadı. Bir diğer kiralık oyuncu Amir Hadziahmetovic ise İngiltere Championship’te Hull City formasıyla Southampton karşısında 62 dakika sahada kaldı. Bosna-Hersekli orta saha, 40 defa topla buluşurken pas isabet oranı yüzde 71’de kaldı.

