Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var

Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin’in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen deniz kazası can pazarına dönüştü. Bir balıkçı teknesiyle ticaret gemisinin çarpışması sonucu en az 8 kişi kayboldu, çok sayıda kişii hayatını kaybetti.

Çin’in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında bir ticaret gemisiyle balıkçı teknesinin çarpışması sonucu sekiz kişi kayboldu. 

Yetkililer, sabah saatlerinde meydana gelen kazada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ÇARPISMADA CAN PAZARI YAŞANDI

Yerel basına göre, kaza Pazar sabahı Çin’in doğu kıyılarında meydana geldi. Yetkililer, denizde kaybolan sekiz mürettebatı bulmak için bölgeye kurtarma gemileri ve hava araçları gönderdi. Olay yerinde yoğun sis ve dalgalı deniz koşulları çalışmaları zorlaştırıyor.

GÜNEY KORE AÇIKLARINDA AYRI BİR FACİA

Aynı gün içinde Güney Kore’nin güneybatı Gageo Adası açıklarında bir Çin balıkçı teknesi alabora oldu. Gemide bulunan 11 kişiden altısı kurtarıldı, iki kişi hayatını kaybetti, üç mürettebat ise kayboldu.

Güney Kore Sahil Güvenliği, yakınlardaki balıkçı tekneleriyle birlikte denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÇİN VE GÜNEY KORE ORTAK OPERASYONDA

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) ve Xinhua Haber Ajansı’na göre, iki ülkenin sahil güvenlikleri koordineli biçimde arama operasyonu yürütüyor.

Çin’in Gwangju Başkonsolosluğu, kazaya ilişkin bilgileri doğrularken kayıp mürettebatın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

DENİZ TRAFİĞİNDE RİSK BÜYÜYOR

Son haftalarda Doğu Çin Denizi ve Güney Kore açıklarında artan yoğun gemi trafiği nedeniyle, deniz kazalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde benzer kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dış Haberler
'Sıra önceliği' vadine dikkat! 500 bin konut projesi öncesi uzmanlardan uyarı geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya, 6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldı - Dünya6,7 büyüklüğündeki deprem! Tsunami uyarısı yapıldıABD’de polis kovalamacası faciayla bitti: Sürücü gece kulübüne daldı, 4 ölü 13 yaralı - DünyaABD'de araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar varRus tehdidine karşı Avrupa’dan sürpriz karar! 17 yaşındakilere orduya katıl çağrısı yapıldı - Dünya17 yaşındakilere orduya katıl çağrısı yapıldıAlmanya'nın İsrail’e silah sevkiyatı engellendi! Aktivistler raylara zincirlendi - DünyaAlmanya'nın İsrail’e silah sevkiyatı engellendiSuriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD’li subaylarla dostluk maçı yaptı! - DünyaDünya bu görüntüleri konuşuyor!Skandal! Mamadan Botulizm çıktı, çok sayıda bebek yoğun bakımda - DünyaMamadan Botulizm çıktı, çok sayıda bebek yoğun bakımda
Sonraki Haber Yükleniyor...