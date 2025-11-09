Balıkçı teknesiyle kargo gemisi çarpıştı! 8 kişi kayboldu, çok sayıda ölü var

Çin’in doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında bir ticaret gemisiyle balıkçı teknesinin çarpışması sonucu sekiz kişi kayboldu.

Yetkililer, sabah saatlerinde meydana gelen kazada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

ÇARPISMADA CAN PAZARI YAŞANDI

Yerel basına göre, kaza Pazar sabahı Çin’in doğu kıyılarında meydana geldi. Yetkililer, denizde kaybolan sekiz mürettebatı bulmak için bölgeye kurtarma gemileri ve hava araçları gönderdi. Olay yerinde yoğun sis ve dalgalı deniz koşulları çalışmaları zorlaştırıyor.

GÜNEY KORE AÇIKLARINDA AYRI BİR FACİA

Aynı gün içinde Güney Kore’nin güneybatı Gageo Adası açıklarında bir Çin balıkçı teknesi alabora oldu. Gemide bulunan 11 kişiden altısı kurtarıldı, iki kişi hayatını kaybetti, üç mürettebat ise kayboldu.

Güney Kore Sahil Güvenliği, yakınlardaki balıkçı tekneleriyle birlikte denizde arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÇİN VE GÜNEY KORE ORTAK OPERASYONDA

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) ve Xinhua Haber Ajansı’na göre, iki ülkenin sahil güvenlikleri koordineli biçimde arama operasyonu yürütüyor.

Çin’in Gwangju Başkonsolosluğu, kazaya ilişkin bilgileri doğrularken kayıp mürettebatın bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.

DENİZ TRAFİĞİNDE RİSK BÜYÜYOR

Son haftalarda Doğu Çin Denizi ve Güney Kore açıklarında artan yoğun gemi trafiği nedeniyle, deniz kazalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde benzer kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.