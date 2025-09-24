Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. 24 Eylül Çarşamba günü Zagreb’in Maksimir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı sorusu ise gündemde yer buldu.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı netlik kazandı. Kamp kadrosunun açıklandığı listede bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekerken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri Edson Alvarez’in durumu.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - 1. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA EDSON ALVAREZ OYNAYACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe’de eksikler var. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Edson Alvarez yer almadı.

Meksikalı orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği ve Dinamo Zagreb deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - 2. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Fenerbahçe’de Edson Alvarez’in yanı sıra sakatlığı süren Jhon Duran da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Benfica karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Anderson Talisca da Dinamo Zagreb mücadelesinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihiyle Mert Hakan Yandaş da kafilede bulunmuyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - 3. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe muhtemel ilk 11: Ederson, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor! - 4. Resim

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.

