Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı? Maç öncesi eksikler dikkat çekiyor!

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez oynayacak mı netlik kazandı. Kamp kadrosunun açıklandığı listede bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekerken, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri Edson Alvarez’in durumu.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA EDSON ALVAREZ OYNAYACAK MI?

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe’de eksikler var. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda Edson Alvarez yer almadı.

Meksikalı orta saha oyuncusunun sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışmalarına devam ettiği ve Dinamo Zagreb deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Fenerbahçe’de Edson Alvarez’in yanı sıra sakatlığı süren Jhon Duran da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Benfica karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Anderson Talisca da Dinamo Zagreb mücadelesinde forma giyemeyecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun tercihiyle Mert Hakan Yandaş da kafilede bulunmuyor.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe muhtemel ilk 11: Ederson, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb maçı kamp kadrosunda Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.