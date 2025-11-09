THY’den Boeing’e ultimatom! "Var mısınız, yok musunuz?"

Türk Hava Yolları (THY), Eylül ayında verdiği 150 adet Boeing 737 MAX siparişi için Boeing ve motor tedarikçisi CFM ile karşılaşma görüşmesine hazırlanıyor. Görüşmede, tedarik ve motor sorunlarına ilişkin kararlar masada olacak.

"VAR MISINIZ, YOK MUSUNUZ?"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Reuters’e yaptığı açıklamada kritik toplantının birkaç hafta içinde yapılacağını duyurdu. Bolat, Boeing ve CFM temsilcilerine açık bir mesaj vereceklerini söyledi:

"Görüşmeler devam ediyor. Muhtemelen birkaç hafta içinde Boeing ve motor üreticisi bir araya gelecek. ‘Var mısınız, yok musunuz?’ diye soracağız. Eğer yoklarsa, başka bir sayfa açacağız."

Havayolu, görüşmelerin sonucuna bağlı olarak Airbus’a geçme seçeneğini de değerlendiriyor.

THY'NİN 150 UÇAKLIK DEV SİPARİŞİ TEHLİKEDE

İddialara göre THY, Eylül ayında 150 adet Boeing 737 MAX siparişi açıklamıştı. Ancak şirket, motor tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle anlaşmayı gözden geçiriyor.

CFM International (GE Aerospace ve Safran ortaklığı), Boeing 737 MAX uçaklarının tek motor tedarikçisi konumunda. Rakip Pratt & Whitney ise Airbus A320 filosunun çoğuna motor sağlıyor.

THY, motor bakımındaki gecikmelerden ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı memnun değil. Görüşmenin sonucuna göre Türkiye’de ek bir motor bakım merkezi kurulması da gündeme gelebilir.

AİR EUROPA'DA STRATEJİK YATIRIM

Türk Hava Yolları, Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında İspanyol havayolu Air Europa’ya 300 milyon avro yatırım yapıyor. Bu anlaşmayla THY, şirketin yüzde 26’sına sahip olacak.

Yatırımın, THY yolcularına Arjantin, Brezilya, Peru ve Uruguay dahil 20’den fazla Güney Amerika destinasyonuna erişim sağlaması bekleniyor.

Bloomberg "Türk Hava Yolları’nın yatırımı, Lufthansa ve Air France-KLM’nin Air Europa üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik stratejik bir hamle niteliğinde." yorumunu paylaştı.

Air Europa, İspanya’nın üçüncü büyük havayolu şirketi konumunda. Madrid Barajas Havalimanı (MAD) merkezli şirketin filosunda Boeing 737-800, 737 MAX 8 ve 787 Dreamliner modelleri bulunuyor.

YENİ ROTA HEDEFİ: YENİ ZELANDA

Türk Hava Yolları, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolu olma iddiasını sürdürüyor. Şirket, Yeni Zelanda’ya direkt uçuş planını doğruladı.

Uçuşun Singapur Changi Havalimanı’nda mola vermesi öngörülüyor. Bu rota, Avrupa’dan Yeni Zelanda’ya yapılacak tek direkt uçuş olma özelliği taşıyacak.

THY, şu anda Melbourne ve Sydney için tek duraklı hizmet sağlıyor. Yeni hatla birlikte havayolu, Avustralasya’daki üçüncü kapısını açmış olacak.

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN KÜRESEL BÜYÜMESİ SÜRÜYOR

1933 yılında kurulan Türk Hava Yolları, bugün 130 ülkede 350’den fazla destinasyona uçuyor.

THY, Asya ve Afrika’daki ağını genişletmeye devam ederken, Avrupa’da da yeni iş ortaklıklarıyla konumunu güçlendiriyor.