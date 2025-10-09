"Babam hakim" diyerek rezillik çıkardı! Küfürler savurup polislerin üstüne yürüdü

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki sürücü "Valiyi arayacağım", yanındaki kadın ise "Babam hakim" diyerek polis ekiplerini tehdit etti. Gözaltına alınan 2 kişi, "polise mukavemet"ten tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi'nde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri, okulun çevresinde şüpheli bir araç olduğunu fark edip kontrol için lüks aracın yanına gitti. Yaptığı kontrolde şahısların alkollü olduğunu belirleyen Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri, olay yerine trafik ve asayiş ekibi çağırdı.

"SİZİ GÖREVDEN ALDIRACAĞIM"

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücü Yusuf K.'yi (46) alkol muayenesinden geçirmek istedi. Kendisine uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddedip polis memurlarına güçlük çıkaran şahıs, polis memurlarını "Valiyi arayacağım bak. Sizi görevinizden aldıracağım" diyerek tehdit etti. Bu sırada araç içinde bulunan Döne D. (40) isimli kadın ise, "Benim babam hakim, savcı" dedi. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden şahıslar, gazetecilere küfürler yağdırıp tehditler savurdu.

"SEN KOMİSER MİSİN? KAÇ PARA İSTİYORSUN?"

Döne D. tehdit ettiği gazetecilerin peşinden koşarak yakalamaya çalışırken, Yusuf K. de polisin elinden kurtulup gazetecilere saldırmaya çalıştı. Yusuf K., "Ne kadar para istiyorsanız vereyim yayınlamayın bunu. Eğer yayınlarsanız" diyerek Döne D. ise "Sen komiser misin? Kaç para istiyorsun?" diyerek polis ve gazetecilere rüşvet teklif etti. Polis ekipleri bölgeye takviye ekip çağırdı. Memurlara mukavemette bulunan Yusuf K. ve Döne D. uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı.

"AFERİN SANA OĞLUM"

Olay yerine gelen Yusuf K.’nin babası C.K. ise önce küfredip sonra yerde yatan oğlunu kaldırarak "Aferin oğlum, teşekkür ederim. Sen ne geziyorsun burada? Aferin sana" diyerek oğluna kızdı. Gözaltına alınan kadın ve sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanede yapılan alkol kontrolünde Yusuf K.’nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, savcılığın tutuklama talebi ile sevk ettiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 4 YIL SÜREYLE EL KONULDU

Şahıslara ait araç çekici ile otoparka çekilirken sürücü Yusuf K.’nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli maddelerden toplam 38 bin 197 lira para cezası kesilerek ehliyetine 4 yıl süreyle el konuldu.