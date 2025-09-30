Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu

Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Aksaray, Jandarma, Şehit, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, jandarma aracına minibüs çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit olurken, 1 sivil de hayatını kaybetti. Yaralanan asker ve vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, sabah 7 sularında meydana gelen kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, edinilen ilk bilgilere göre Mobil Otoyol Jandarma Karakolu'na ait minibüs, görev esnasında yol kenarında durduğu sırada, aynı yönde seyir halinde olan başka bir minibüs hızla arkadan çarptı.

Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu - 1. Resim

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Çarpmanın etkisiyle jandarma aracında bulunan 2 asker olay yerinde şehit oldu. Diğer minibüste bulunan bir sivil ise kazada hayatını kaybetti.

Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan jandarma personelleri ve minibüsteki bazı vatandaşlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu - 3. Resim

AKSARAY VALİSİ KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın sabah 7 sularında meydana geldiğini açıkladı. Kumbuzoğlu, jandarma ekiplerinin rutin kontrollerini yaparken bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kazanın gerçekleştiğini belirtti. 2 yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mehmet Öz soluğu mahkemede aldı! Eski avukatına 40 milyon dolarlık dava açtıMSB'den Sumud filosu açıklaması: Gemiler ihtiyaç halinde insani yardıma katlı sağlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den Sumud filosu açıklaması: Gemiler ihtiyaç halinde insani yardıma katlı sağlayacak - GündemMSB'den Sumud filosu açıklamasıMehmet Öz soluğu mahkemede aldı! Eski avukatına 40 milyon dolarlık dava açtı - GündemEski avukatına 40 milyon dolarlık dava açtıİstanbul'da DHKP-C'ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var - Gündemİstanbul'da DHKP-C'ye şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varRusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! - GündemRusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi!Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı! 'Hafriyat' operasyonunda 20 gözaltı - Gündem'Yolsuzluk' soruşturması taraftar derneğine sıçradı!Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı - GündemKırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...