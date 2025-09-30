Aksaray'da jandarma aracı kaza yaptı! 2 asker şehit oldu

Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında, Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, edinilen ilk bilgilere göre Mobil Otoyol Jandarma Karakolu'na ait minibüs, görev esnasında yol kenarında durduğu sırada, aynı yönde seyir halinde olan başka bir minibüs hızla arkadan çarptı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Çarpmanın etkisiyle jandarma aracında bulunan 2 asker olay yerinde şehit oldu. Diğer minibüste bulunan bir sivil ise kazada hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan jandarma personelleri ve minibüsteki bazı vatandaşlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

AKSARAY VALİSİ KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın sabah 7 sularında meydana geldiğini açıkladı. Kumbuzoğlu, jandarma ekiplerinin rutin kontrollerini yaparken bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kazanın gerçekleştiğini belirtti. 2 yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.