MSB'den Sumud filosu açıklaması: Gemiler ihtiyaç halinde insani yardıma katlı sağlayacak

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze açıklarındaki "müdahale alanı" ilan ettiği hatta yaklaşıyor. Bilindiği gibi dün filodaki gemilerden birinin su alması üzerine Türkiye yardıma koşmuş, insanlar tahliye edilmişti. Konu ile ilgili MSB'den açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede görev yapan gemilerin rutin eğitim ve faaliyetlerinin yanı sıra arama-kurtarma kabiliyetleriyle, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlar ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlanacağı belirtildi. Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.