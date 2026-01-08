SMA mama toplatılıyor mu? İşte geri çağrılan ürünler!
Bebek maması kullanan aileler ''SMA mama toplatılıyor mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Nestle bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünlerinde potansiyel sağlık riski tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir gönüllü geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Türkiye’nin de dahil olduğu yaklaşık 25 ülkede uygulamaya alınan karar belirli parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor. Şimdi ise ''Hangi bebek mamaları toplatılıyor?'' araştırılıyor.
Avrupa’daki bazı ülkelerden gelen uyarıların ardından başlatılan incelemeler sonucunda, riskli partilerin Türkiye pazarında da bulunduğu açıklandı. Hollanda’daki üretim hattına ilişkin kalite kontrolleri sırasında tespit edilen şüpheli durum nedeniyle, Türkiye’de satışta olan bazı SMA ürünleri için de resmi geri çağırma listesi yayımlandı. Türkiye dışında Arjantin ve birçok Avrupa ülkesi de uygulama kapsamına alındı.
SMA MAMA TOPLATILIYOR MU?
Nestle tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünleri gönüllü olarak geri çağrılıyor.
Ürünlerde bulunma ihtimali olan ve mide bulantısı ile kusmaya yol açabilen bakteriyel toksin riski nedeniyle toplatma kararı önlem amacıyla alındı.
TOPLATILAN MAMA HANGİSİ?
Geri çağırma süreci Nestle’nin SMA markasına ait belirli ürün gruplarını kapsıyor. Bilhassa SMA Optipro 1 ve SMA Comfort 1 serilerinin bazı parti numaralarına sahip ürünleri risk kapsamında değerlendirildi. Tüm SMA mamalar toplatılmazken, yalnızca firma tarafından açıklanan ve Hollanda’daki üretim hattıyla bağlantılı olduğu belirtilen sınırlı partiler geri çağırma listesinde yer alıyor.
SMA TOPLATILAN MAMA KODLARI
|Ürün
|Ürün Adı
|Parti No
|12513623
|SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR
|51690346AC
|12568805
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR
|51680346BB
|12568805
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR
|51690346BA
|12568805
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR
|52660346BB
|12568805
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR
|52670346BA
|12568814
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR
|52660346AD
|12568821
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR
|52660346AC
|12595897
|SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR
|5124080661
|12613629
|SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR
|51690346AA
|12513623
|SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR
|51330346AA
|12513623
|SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR
|51560346AA
|12568805
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR
|51320346BA
|12568814
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR
|51560346AC
|12568821
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR
|51330346AB
|12568821
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR
|51560346AB
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51330346BA
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51560346BB
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51570346BA
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51570346BB
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51670346BA
|12578477
|SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR
|51680346BA
|12568814
|SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR
|51710346AA
|12568821
|SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR
|51710346AB