Bebek maması kullanan aileler ''SMA mama toplatılıyor mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Nestle bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünlerinde potansiyel sağlık riski tespit edilmesi üzerine geniş çaplı bir gönüllü geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Türkiye’nin de dahil olduğu yaklaşık 25 ülkede uygulamaya alınan karar belirli parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor. Şimdi ise ''Hangi bebek mamaları toplatılıyor?'' araştırılıyor.

Avrupa’daki bazı ülkelerden gelen uyarıların ardından başlatılan incelemeler sonucunda, riskli partilerin Türkiye pazarında da bulunduğu açıklandı. Hollanda’daki üretim hattına ilişkin kalite kontrolleri sırasında tespit edilen şüpheli durum nedeniyle, Türkiye’de satışta olan bazı SMA ürünleri için de resmi geri çağırma listesi yayımlandı. Türkiye dışında Arjantin ve birçok Avrupa ülkesi de uygulama kapsamına alındı.

SMA MAMA TOPLATILIYOR MU?

Nestle tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede bazı SMA bebek maması ve devam maması ürünleri gönüllü olarak geri çağrılıyor.

Ürünlerde bulunma ihtimali olan ve mide bulantısı ile kusmaya yol açabilen bakteriyel toksin riski nedeniyle toplatma kararı önlem amacıyla alındı.

TOPLATILAN MAMA HANGİSİ?

Geri çağırma süreci Nestle’nin SMA markasına ait belirli ürün gruplarını kapsıyor. Bilhassa SMA Optipro 1 ve SMA Comfort 1 serilerinin bazı parti numaralarına sahip ürünleri risk kapsamında değerlendirildi. Tüm SMA mamalar toplatılmazken, yalnızca firma tarafından açıklanan ve Hollanda’daki üretim hattıyla bağlantılı olduğu belirtilen sınırlı partiler geri çağırma listesinde yer alıyor.

SMA TOPLATILAN MAMA KODLARI

Ürün Ürün Adı Parti No 12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51690346AC 12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51680346BB 12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51690346BA 12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52660346BB 12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 52670346BA 12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 52660346AD 12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 52660346AC 12595897 SMA AR NWSPB014-1 Tin 12x380g TR 5124080661 12613629 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 6x800g TR 51690346AA 12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51330346AA 12513623 SMA COMFORT 1 NLNWPB109-2 12x400g TR 51560346AA 12568805 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x600g) TR 51320346BA 12568814 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 12x400g TR 51560346AC 12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51330346AB 12568821 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6x800g TR 51560346AB 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51330346BA 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51560346BB 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BA 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51570346BB 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51670346BA 12578477 SMA OPTIPRO 1 NLNWPB283 6(2x450g) TR 51680346BA 12568814 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 12x400g TR 51710346AA 12568821 SMA OPTIPRO1 NLNWPB283 6x800g TR 51710346AB

