Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te düzenlenen bombalı terör saldırısı tatbikatı, gerçeği aratmadı. Senaryo gereği ölü ve yaralı yakınlarını canlandıran katılımcıların performansı dikkat çekerken, kendini role kaptırıp olay yerine girmeye çalışan ve sinir krizi geçiren figüranlar ekipleri zorladı.

Gaziantep’te düzenlenen “bombalı terör saldırısı” tatbikatı, senaryo gereği ölü ve yaralı yakınlarının rolüne kendini o kadar kaptırdı ki gerçeği aratmadı.

Tatbikat, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) liderliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma, Emniyet, İtfaiye ve ilgili diğer kurumların işbirliğiyle “Yerel Düzey Türkiye Afet Müdahale Planı” çerçevesinde yapıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikata senaryo gereği 5 kişi hayatını kaybederken, yaralanan ve bazı uzuvları kopan 20 yaralı için ekipler adeta dakikalarla yarıştı. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere götürülürken, sinir krizi geçiren yakınlarını ise polis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - 1. Resim

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekibi yurt içinde ve yurt dışında meydana gelebilecek acil afetlerde ve terör saldırılarında, daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla aldıkları eğitimi uygulamalı olarak tatbikatla sonlandırdı.

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - 2. Resim

3 GÜN KAMPA GİRDİLER

Tatbikat öncesi UMKE ekipleri ormanda 3 gün boyunca kampa girdi. Yoğun programlar kapsamında katılımcılar, terör saldırılarına etkin müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Senaryo gereği gerçekleştirilen "Bombalı terör saldırısı" tatbikatında 112 komuta merkezinin anonsu üzerine harekete geçen ekipler, terör saldırısındaki patlama sonrası zarar gören vatandaşlara tıbbi aletlerle müdahale etti.

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - 3. Resim

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER!

Senaryo gereği ölenlerin ölmeden tabuta konduğu tatbikatta ölü ve yaralı rolündeki kişiler sinir krizi geçirerek gözyaşları içinde yakınlarının durumunu sordu.

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - 4. Resim

Bu sırada yaralı yakını rolündeki bazı kişiler, rolüne kendini iyice kaptırıp sinir krizi geçirdi. Senaryo gereği ekiplerin kriz yönetimini güçleştirmek için sürekli bilgi almaya çalışan ve olay yerine girmek isteyen kişiler, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Zaman zaman güvenlik güçlerini geçerek şerit ile çekilen alana girmek isteyen kişileri ekipler güçlükle sakinleştirirken, senaryo gereği ölen kişilerin yakınlarının sahra hastanesine girmesi engellendi.

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti - 5. Resim

