Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de tır ile mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza, Ürgüp-Kayseri Karayolu üzerindeki Sarıhıdır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki tır ile tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralı - 1. Resim

5'İ ÇOCUK 9 YARALI 

Kazada tır sürücüsü ile minibüsteki 5'i çocuk, 8 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 9 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralı - 2. Resim

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

