Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralı

Feci kaza, Ürgüp-Kayseri Karayolu üzerindeki Sarıhıdır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki tır ile tarım işçilerini taşıyan Salih E. (52) yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

5'İ ÇOCUK 9 YARALI

Kazada tır sürücüsü ile minibüsteki 5'i çocuk, 8 kişi olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 9 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.