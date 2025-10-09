Bağırdı, yalvardı ama kurtulamadı! İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada... Sahibinin kolunu parçaladı

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeği tarafından kolu ısırılan kişinin sesini duyan bir vatandaş, köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen saldırgan köpek, sahibinin kolunu bırakmadı.

İlgili Haber Başıboş köpeklere çözüm bulunamıyor! 3 yaşındaki çocuğu kovaladılar

"YARDIM EDİN" ÇIĞLIKLARI HER YERDEN DUYULDU

Bağırarak, çevredekilerden yardım isteyen kişi bir süre sonra kolunu köpeğinin ağzından kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İlgili Haber Başıboş sokak köpeği dehşeti! Babasının yanında küçük çocuğu art arda ısırdı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Belediye ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan köpek yakalandı.

Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.