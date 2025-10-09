Bağırdı, yalvardı ama kurtulamadı! İstanbul'da pitbull dehşeti kamerada... Sahibinin kolunu parçaladı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bahçelievler’de gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Kendi köpeğinin saldırısına uğrayan adam, acı içinde yardım isterken çevredekiler müdahale etmekte zorlandı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, pitbull cinsi saldırgan köpek belediye ekiplerince yakalandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde gece saatlerinde yürüyüşe çıkan bir kişi, kendi köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpeği tarafından kolu ısırılan kişinin sesini duyan bir vatandaş, köpeğe su dökerek, olaya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen saldırgan köpek, sahibinin kolunu bırakmadı.
"YARDIM EDİN" ÇIĞLIKLARI HER YERDEN DUYULDU
Bağırarak, çevredekilerden yardım isteyen kişi bir süre sonra kolunu köpeğinin ağzından kurtardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Belediye ekiplerinin çalışması sonucu saldırgan köpek yakalandı.
Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar