Enes Batur Youtube kanalını kapattı mı, neden? 16 milyon abonesi bulunuyordu!

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI KAPATTI MI?

16 milyon aboneye sahip YouTuber Enes Batur, YouTube kanalını kapattı. Kanalın kapatılmasının ardından hayranları sosyal medyada büyük şaşkınlık yaşadı. Batur’un kanalını neden kapattığıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ENES BATUR YOUTUBE KANALINI NEDEN KAPATTI?

Enes Batur’un YouTube kanalını kapatma kararının nedeni bilinmiyor. Sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme gelse de Batur konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kanalın kapanmasının ardından takipçileri “Enes Batur Youtube'a geri dönecek mi?” sorusuna da cevap arıyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998’de Ankara’da doğdu. Malatyalı bir anne ve Adanalı bir babanın oğludur. YouTube’daki eğlence, vlog ve meydan okuma videolarıyla tanınan Batur, 2017’de Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi YouTuber seçildi fakat ödülü daha sonra geri alındı.

Ünlü Youtuber “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” ve “Enes Batur Gerçek Kahraman” adlı filmlerle sinema dünyasına adım attı. Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Enes Batur, sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri.