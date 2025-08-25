Enes Batur kimdir, mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri

Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı olan Enes Batur'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filmiyle hayat hikayesini hayranları ve sinemaseverlerle buluşturan ünlü fenomenin geçmişi araştırılıyor.

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan’ın kendisine açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davasıyla ülke gündemine oturan Enes Batur kimdir, mesleği ne? İşte detaylar...

ENES BATUR KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Asıl adı Enes Batur Sungurtekin olan ünlü YouTuber, 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası polis, annesi hemşire olan Batur, YouTube dünyasına ilk başta bilgisayar ve oyun konsollarını inceleyerek dahil oldu. Kısa süre içerisinde sosyal medya fenomeni haline gelen Enes Batur, komedi ve eğlence türünde hazırladığı videolarla geniş bir kitleye ulaştı.

YouTube hesabında 16,4 milyon takipçisi bulunan Batur, başrolünü üstlendiği ve 2018'de vizyona giren "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filmiyle hayatını beyaz perdeye taşıdı.

BAŞAK KARAHAN, ENES BATUR'A NEDEN DAVA AÇTI?

2015-2018 yılları arasında birlikte içerik üreterek popüler bir çift haline gelen Enes Batur ve Başak Karahan, ayrılıklarının ardından yaşadıkları tartışmalarla sosyal medyada viral oldu. Karahan’ın Halil Ünlü ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde Enes Batur, 18 Temmuz 2025’te X hesabı üzerinden “Başak umarım mutlusundur” paylaşımında bulundu. Ayrıca eski fotoğraflarından birini kısa süreliğine profil resmi yaptı.

Bunun üzerine Başak Karahan, Enes Batur’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.