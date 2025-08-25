Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başak Karahan Enes Batur olayı ne? 5 kuruşluk dava gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan’ın Enes Batur’a karşı açtığı 5 kuruşluk manevi tazminat davası, gündem oldu. Halil Ünlü ile evlilik hazırlığında olan Başak Karahan'ın Enes Batur ile ilişkisi ve ayrılık nedenleri merak edilirken Başak Karahan Enes Batur olayı araştırılıyor.

Dijital içerik üreticisi Başak Karahan’ın, YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunması ve 5 kuruşluk dava açması sosyal medya gündemine oturdu. Bir zamanlar sosyal medyanın en popüler çiftlerinden olan Başak Karahan Enes Batur olayı ne araştırılıyor.

BAŞAK KARAHAN ENES BATUR OLAYI NE?

Başak Karahan ve Enes Batur, 2015-2018 yılları arasında YouTube’da birlikte ürettikleri içeriklerle tanınan ve sosyal medyada popüler bir çift olarak dikkat çekmişti. Çift, 2018 yılında ayrılmalarının ardından son dönemde Batur’un Karahan’a yönelik paylaşımları, tartışmaların fitilini ateşledi.

Özellikle Karahan’ın Halil Ünlü ile evlilik hazırlıkları yaptığı dönemde, Batur’un 18 Temmuz 2025’te X platformunda yaptığı “başak umarım mutlusundur" paylaşımı ve eski bir fotoğraflarını kısa süreliğine profil resmi yapması gündem olmuştu. 

Başak Karahan Enes Batur olayı ne? 5 kuruşluk dava gündem oldu - 1. Resim

BAŞAK KARAHAN ENES BATUR'A DAVA MI AÇTI?

Başak Karahan, Enes Batur’un son dönemde kendisine yönelik paylaşımlarını gerekçe göstererek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu. 

Karahan, 25 Ağustos 2025’te Instagram hesabından avukatının açıklamasını paylaşarak Batur’un paylaşımlarının “kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz” boyutuna ulaştığını ifade etti. Ayrıca, koruma kararı sürecini başlattığını duyurdu.

Başak Karahan Enes Batur olayı ne? 5 kuruşluk dava gündem oldu - 2. Resim

ENES BATUR VE BAŞAK KARAHAN NEDEN AYRILDI?

2018 yılında ayrılık kararı alan çiftin neden ayrıldığı hakkında ayrıldıkları dönem veya sonrasında bir açıklama yapılmadı. Enes Batur, ayrılığı kendi istediğini ifade etse de ayrılık kararının ortak olduğu üzerinde duruldu. 

 

