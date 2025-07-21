Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor

Bir dönemin en çok izlenen YouTuber’larından Enes Batur, bu kez videolarıyla değil, ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığıyla gündemde. Taraflar arasındaki kriz yargıya taşındı.

Bir dönem çektiği videolarla milyonlara ulaşan ve YouTube’un en popüler isimlerinden biri haline gelen Enes Batur, bu kez ev sahibiyle yaşadığı kira kriziyle gündeme geldi.

Nişantaşı’nda kiracı olarak oturan Batur’dan, yeni ev sahibi Atadan T. daireyi boşaltmasını istedi. Ev sahibi, yüksek kira bedelleri nedeniyle kirada oturduğu evden çıkıp, Enes Batur’un kaldığı daireye taşınmak istediğini belirtti.

TAHLİYE TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Batur ise kısa sürede taşınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, tahliye talebine itiraz etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı.

Enes Batur

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi, taşınma talebinin yasal hakkı olduğunu savundu. Enes Batur ise talebin Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olduğunu, kendisine uygun bir ev bulmadan tahliyenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre, Mahkeme, dairenin tahliyesine karar verdi. Karara itiraz eden Batur, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme, dosyayı incelemeye aldı.