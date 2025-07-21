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Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor
Enes Batur, Kira, Tahliye, Yargı, Nişantaşı, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönemin en çok izlenen YouTuber’larından Enes Batur, bu kez videolarıyla değil, ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığıyla gündemde. Taraflar arasındaki kriz yargıya taşındı.

Bir dönem çektiği videolarla milyonlara ulaşan ve YouTube’un en popüler isimlerinden biri haline gelen Enes Batur, bu kez ev sahibiyle yaşadığı kira kriziyle gündeme geldi.

Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor - 1. Resim

Nişantaşı’nda kiracı olarak oturan Batur’dan, yeni ev sahibi Atadan T. daireyi boşaltmasını istedi. Ev sahibi, yüksek kira bedelleri nedeniyle kirada oturduğu evden çıkıp, Enes Batur’un kaldığı daireye taşınmak istediğini belirtti.

Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor - 2. Resim

TAHLİYE TALEBİNE İTİRAZ ETTİ

Batur ise kısa sürede taşınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, tahliye talebine itiraz etti. Taraflar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı.

Enes Batur
Enes Batur

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada ev sahibi, taşınma talebinin yasal hakkı olduğunu savundu. Enes Batur ise talebin Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olduğunu, kendisine uygun bir ev bulmadan tahliyenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Bir zamanlar rekor kırıyordu… Fenomen Enes Batur şimdi evinden çıkarılıyor - 4. Resim

Sabah'ın haberine göre, Mahkeme, dairenin tahliyesine karar verdi. Karara itiraz eden Batur, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Üst mahkeme, dosyayı incelemeye aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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