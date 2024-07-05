Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü

FENOMEN İSİM HAYRANLARINI ÜZDÜ

Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde yaptığı kaza sonucu yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bölgeye gelmesiyle iki isim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kasım 2020'de Etiler'de yaptığı kaza ile adeta ölümden dönen Enes Batur'un şuanda sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi yok.

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.