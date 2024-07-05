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Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü

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Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü

Magazin Haberleri

Youtube fenomeni Enes Batur, yanındaki Zelal Işıl Özdemir ile trafik kazası geçirdi. İki isim hayranlarını üzdü. Ölümden dönen Batur, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Youtube'da binlerce takipçisi olan fenomen isim Enes Batur, yanındaki ünlü YouTuber Zelal Işıl Özdemir ile Kocaeli'nde trafik kazası geçirdi.

FENOMEN İSİM HAYRANLARINI ÜZDÜ

Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde yaptığı kaza sonucu yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düştü.

Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü - 1. Resim

Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bölgeye gelmesiyle iki isim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Kasım 2020'de Etiler'de yaptığı kaza ile adeta ölümden dönen Enes Batur'un şuanda sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi yok.

Youtube fenomeni hayranlarını üzdü! Enes Batur trafik kazasında ölümden döndü - 2. Resim

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Magazin
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