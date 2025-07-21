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"Tek suçum güzel olmak" demişti! Ünlü fenomen Yazgül oyuncu İhsan Gedik'i ziyaret etti: O görüntüler çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Tek suçum güzel olmak” sözleriyle gündem olan Yazgül Bayat, bu kez Yeşilçam’ın usta ismi İhsan Gedik’i ziyaretiyle dikkat çekti. İkilinin pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem Esra Erol’un programına katılarak eşi ve eltileriyle yaşadığı sorunları anlatan Yazgül Bayat, “Tek suçum güzel olmak” çıkışıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Son günlerde saç ektirmesiyle adından söz ettiren Bayat, bu kez Yeşilçam’ın efsane oyuncularından İhsan Gedik’i ziyaret etti.

Bayat, Gedik’le birlikte çektikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Değerli oyuncumuzu ziyarete geldik” notunu düştü.

Sosyal medyada oyuncunun takipçileri “Ünlü oyuncuya selam söyle”, “Adam hiç değişmiyor” gibi yorumlar yaptı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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