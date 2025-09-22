Başak Karahan'ın eşi kimdir? Halil Ünlü'nün hayatı ve kariyeri merak konusu oldu

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Halil Ünlü ile 20 Eylül 2025’te Antalya’da sade bir törenle evlendi. Çiftin yakın aile ve dostlarının katılımıyla gerçekleşen nikah sosyal medyada geniş yankı buldu.

Özellikle Başak Karahan'ın nikah günü Enes Batur'un sosyal medya hesaplarında yaptığı tuhaf paylaşımlar dikkat çekti. Enes Batur 6 yılda yüklediği videoların tamamını sildi.

Silinen video sayısının 4.000'i aştığı tahmin edilirken gözler Başak Karahan'ın eşine çevrildi. Şu anda arama motorlarında en çok sorgulatılan isim Halil Ünlü oldu.

BAŞAK KARAHAN'IN EŞİ KİMDİR?

Başak Karahan'ın eşi Halil Ünlü'dür. Çift, beş yılı aşkın bir süredir süren ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Antalya’da gerçekleşen düğün sadeliğiyle dikkat çekti. Büyük bir beğeni toplayan Karahan, nikâh sonrası paylaştığı karelerle gündeme damga vurdu.

HALİL ÜNLÜ KİMDİR?

Halil Ünlü, sosyal medyada tanınan birisidir. Sık sık paylaşım yapmayan Ünlü, özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktadır. Başak Karahan ile evliliğinin ardından adı daha çok anılmaya başlandı.

Şu anda Halil Ünlü'nün kaç yaşında olduğu ya da ne iş yaptığı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sosyal medyada sık sık gördüğümüz Ünlü daha çok Başak Karahan ile videolarını paylaşmaktadır.