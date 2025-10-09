Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Şimşek'i örnek gösterdi: Her şey para değil! 'Gariban Pilavcısı' gönülleri fethetti

Bakan Şimşek'i örnek gösterdi: Her şey para değil! 'Gariban Pilavcısı' gönülleri fethetti

Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Avcılar'da "Pilavcı Haluk Baba" ismiyle tanınan 16 yıllık lokantanın sahibi Haluk Coşar, verdiği bol kepçe pilav ile öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların sevgisini kazandı. Enflasyonu en çok insanların tetiklediğine dikkat çeken Coşar; "Sevgili tüccarlarım, isteseler benim gibi verebilirler. Her şey para değil" dedi.

İstanbul Avcılar ilçesinde bulunan bir lokantada 16 yıldır hizmet veren esnaf Haluk Coşar uygun fiyata verdiği yemeklerle vatandaşın uğrak noktası oldu. Özellikle öğlen saatlerinde, civarda bulunan okullardaki öğrenciler, işçiler ve memurların tercih ettiği Haluk Coşar'ın işletmesinde öğrenci için yarım porsiyonunu 150 liraya verdiği 550 gram ağırlığındaki bol tavuklu pilav en çok tercih edilen ürünü haline geldi.

Bakan Şimşek'i örnek gösterdi: Her şey para değil! 'Gariban Pilavcısı' gönülleri fethetti - 1. Resim

Yaşam hikayesini anlatan 65 yaşındaki Haluk Coşar, her doldurduğu tabakta yıllarca önce kaybettiği 2 çocuğun hayrı için birer kepçe de fazladan koyduğunu belirtti.

Bakan Şimşek'i örnek gösterdi: Her şey para değil! 'Gariban Pilavcısı' gönülleri fethetti - 2. Resim

BAKAN ŞİMŞEK'İ ÖRNEK VERDİ: HER ŞEY PARA DEĞİL

Enflasyona en çok insanların tetiklediğine dikkat çeken işletmeci Haluk Coşar, karnı aç parası olmayan herkesi de beklediğini dile getirerek, "Evlatlarımıza porsiyon olarak sunuyoruz. 750 gram pilav 175 lira. Yanına biberinden tut her şeyini veriyoruz. Gayet basit sevgili bakanımız Mehmet Şimşek enflasyon ile mücadele ediyor. Enflasyonu insanlar yapıyor. Sevgili tüccarlarım, isteseler benim gibi verebilirler. Her şey para değil. Benim cennette iki tane yavrum var. Ben onların adını anmadan onlar için, bu diyorum ki kızım için diğerini de oğlum için koyuyorum. Biliyorum ki cennetteler ama babalarının onları unutmadığını bilmelerini istiyorum. Bütün evlatlarını kaybeden ailelere sabırlar diliyorum. Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin" dedi.

Bakan Şimşek'i örnek gösterdi: Her şey para değil! 'Gariban Pilavcısı' gönülleri fethetti - 3. Resim

"ÖĞRENCİ DOSTU BİR YER"

Yemek işin mekana gelen Yiğit Baran Çekici, "Öğrenciyim. Hem ucuz hem de bol bol veriyor. Öğrenci dostu bir yer. Yarım ciğerli pilav aldım. 165 lira. Ama normal bir pilavcıya göre buranın porsiyonu bir buçuk eder" dedi.

"ÇOK MERHAMET VAR"

İşletmeye yemek için gelen öğrencilerden Umut Can Akgün, "Çok ucuz ve çok fazla koyuyor. Dışarıya göre çok uygun. Ben sporcu tabağı aldım ben. Normal bir yere göre 4 kat daha fazla. Dışarıda böyle bir şey yesek 400 lira falan tutar" diye konuştu.

Çevrede bulunan bir üniversitenin yabancı uyruklu öğrencisi ise, Ben Kanadalıyım. Öğrenciyim. Bugün ikram ediyorlar. Çok merhamet var" şeklinde konuştu.

