Burak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı

Trafikte Burak Özçivit ile karşılaşan motosikletle genç bir sürücünün kısa diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OYUNCULUK SORUSU KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Lüks aracıyla seyir halinde olan ünlü oyuncuya, “Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?” diye seslendi.

Soruyu duyduğunda kısa bir an için şaşkınlık yaşayan Burak Özçivit ardından samimi bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ardından “Bir yöntemi olsa keşke” diyen Özçivit, “Keşke olsa da söylesem… Kuralı yok, kısmet diyelim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anı cep telefonuyla kaydeden genç hayran, yaşadığı şaşırtıcı ve samimi karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya, “İstesem karşıma çıkmaz dediğin ünlü” notunu ekleyen gencin videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.