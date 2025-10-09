Burak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Son olarak Kuruluş Osman’da başrol oynayan Burak Özçivit, trafikte bir gençle yaptığı ilginç diyalogla sosyal medyanın dikkatini çekti. Aracıyla seyir halindeyken yanına motosikletiyle yaklaşan bir hayranı Özçivit’e “Ben de oyuncu olmak istiyorum, nasıl olacağım?” diye sordu. Özçivit ise bu beklenmedik soruya gülümseyerek, “Bir yöntemi olsa da keşke söylesem” diyerek karşılık verdi.
Trafikte Burak Özçivit ile karşılaşan motosikletle genç bir sürücünün kısa diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.
OYUNCULUK SORUSU KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Lüks aracıyla seyir halinde olan ünlü oyuncuya, “Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?” diye seslendi.
Soruyu duyduğunda kısa bir an için şaşkınlık yaşayan Burak Özçivit ardından samimi bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ardından “Bir yöntemi olsa keşke” diyen Özçivit, “Keşke olsa da söylesem… Kuralı yok, kısmet diyelim” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
O anı cep telefonuyla kaydeden genç hayran, yaşadığı şaşırtıcı ve samimi karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya, “İstesem karşıma çıkmaz dediğin ünlü” notunu ekleyen gencin videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Melin Öztürk