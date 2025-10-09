Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Burak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı

Burak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Burak Özçivit, Oyuncu, Hayran, Diyalog, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Kuruluş Osman’da başrol oynayan Burak Özçivit, trafikte bir gençle yaptığı ilginç diyalogla sosyal medyanın dikkatini çekti. Aracıyla seyir halindeyken yanına motosikletiyle yaklaşan bir hayranı Özçivit’e “Ben de oyuncu olmak istiyorum, nasıl olacağım?” diye sordu. Özçivit ise bu beklenmedik soruya gülümseyerek, “Bir yöntemi olsa da keşke söylesem” diyerek karşılık verdi.

Trafikte Burak Özçivit ile karşılaşan motosikletle genç bir sürücünün kısa diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

OYUNCULUK SORUSU KARŞISINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Lüks aracıyla seyir halinde olan ünlü oyuncuya, “Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?” diye seslendi.

Soruyu duyduğunda kısa bir an için şaşkınlık yaşayan Burak Özçivit ardından samimi bir gülümsemeyle karşılık verdi. Ardından “Bir yöntemi olsa keşke” diyen Özçivit, “Keşke olsa da söylesem… Kuralı yok, kısmet diyelim” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit’le trafikte şaşırtan diyalog: ‘Nasıl oyuncu olabilirim?’ sorusuyla şaşkınlık yaşadı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anı cep telefonuyla kaydeden genç hayran, yaşadığı şaşırtıcı ve samimi karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya, “İstesem karşıma çıkmaz dediğin ünlü” notunu ekleyen gencin videosu çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nevşehir'de feci kaza! Tır ve minibüs çapıştı, 5'i çocuk 9 yaralıGişelerdeki bariyere çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenomen YouTuber Enes Batur’dan şaşırtan hamle: 16 milyonluk kanalını kapattı - MagazinFenomen YouTuber Enes Batur’dan şaşırtan hamle: 16 milyonluk kanalını kapattı19 ünlüye aynı soru… Uyuşturucu operasyonunda sorgu detayları ortaya çıktı - Magazin19 ünlüye aynı soru… Uyuşturucu operasyonunda sorgu detayları ortaya çıktıUyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ilk kez açıkladı - MagazinUyuşturucu soruşturmasında ifadesi ortaya çıktıYasemin Şefkatli üşüttüğünü sanarak doktora gitti, gerçek başka çıktı - MagazinYasemin Şefkatli üşüttüğünü sanarak doktora gitti, gerçek başka çıktıÖdül töreninde büyük hata! Oyuncu Alper Atak’ı ölü ilan ettiler - MagazinÖdül töreninde büyük hata! Oyuncu Alper Atak’ı ölü ilan ettilerGüllü’nün evi günler sonra kameralara yansıdı! ‘Sürgülü cam’ ve ‘gizli geçit’ tartışması… - MagazinGüllü’nün evi günler sonra görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...