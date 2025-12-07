Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan’la yapılacak kritik zirvenin Türkiye–Macaristan stratejik ortaklığını güçlendirecek önemli adımlar içereceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

