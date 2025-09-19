Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Özçivit mal varlığını hızla nakde çeviriyor! 'Ülkeyi terk ediyorlar' iddiaları alevlendi

Burak Özçivit’in lüks otomobilleri ve taşınmazlarını zararına satışa çıkardığı iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Sapanca’daki özel villasının da elden çıkarıldığı ileri sürülürken, bu gelişmeler ünlü oyuncunun yurt dışına yerleşmeye hazırlandığı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Burak Özçivit’in lüks araçları ve gayrimenkullerini elden çıkardığı iddiaları magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kulislerde konuşulanlara göre, Rolls-Royce da dahil olmak üzere birçok aracını zararına satan oyuncunun, 22 milyon TL’ye satın aldığı bir otomobili 14 milyon TL’ye devrettiği iddia edildi.

ACARKENT’TEKİ EVLERİ ‘ACELE’ FİYATLA SATIŞTA

Özçivit’in yalnızca araçlarını değil, Acarkent’te bulunan iki konutunu da satışa çıkardığı öne sürüldü. Ünlü oyuncunun bu süreci emlakçılar aracılığıyla değil, doğrudan çevresine ulaşarak “uygun fiyata almak ister misiniz?” şeklinde teklifler sunarak yürüttüğü öne sürüldü. Söz konusu girişimler kamuoyunda “acele satış” yorumlarına neden oldu.

Burak Özçivit mal varlığını hızla nakde çeviriyor! ‘Ülkeyi terk ediyorlar’ iddiaları alevlendi - 1. Resim

EMLAKÇILARA DEĞİL, YAKIN ÇEVRESİNE TEKLİF GÖNDERDİ

Gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında Burak Özçivit’in satış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üstündağ, ünlü oyuncunun profesyonel emlakçılara değil, tanıdıkları aracılığıyla doğrudan satış teklifleri sunduğunu ifade etti. “Bu kadar net bilgi verebilirim; uygun fiyata almak isteyenlere haber gönderildi” diyen Üstündağ, iddiasını güçlü bir şekilde dile getirdi.

MÜLKLERİNİ DE ELDEN ÇIKARIYOR

Ünlü oyuncunun, Şile veya Sapanca’da inşa ettirdiği ve içerisinde stüdyo büyüklüğünde kapalı garaj bulunduğu belirtilen özel konutunun da satış listesine eklendiği iddia edildi. Bu gelişme, Özçivit’in yalnızca oturduğu konutları değil, değerli yatırım mülklerini de elden çıkarmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Burak Özçivit mal varlığını hızla nakde çeviriyor! ‘Ülkeyi terk ediyorlar’ iddiaları alevlendi - 2. Resim

YURT DIŞINA TAŞINMA İDDİASI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Özçivit’in mal varlığını hızla nakde çevirmesinin boşanma hazırlığı olabileceğini söyledi. “Her şeyi paraya dönüştürüyor, bu mal paylaşımının sinyali olabilir” diyerek dikkat çekti. Öte yandan, yurt dışına taşınma ihtimali de kulislerde konuşuluyor. Üstündağ, “Dubai, Katar hatta Irak gibi ülkelerde yaşamayı düşünebilirler. Burak Özçivit’in Orta Doğu’da devasa bir hayran kitlesi var” ifadeleriyle olası taşınmayı gündeme getirdi.

