Reha Muhtar havalimanında çileden çıkıp personele bağırdı: "Zulmetmeyi annenizden mi öğrendiniz?"
Eski eşi Deniz Uğur'la aralarındaki velayet savaşıyla son günlerde adını yeniden duyuran Reha Muhtar, bu defa havalimanında personele tavrıyla gündem oldu. Bineceği uçağı kaçıran sunucunun personele, "Zulmetmeyi annenizden mi öğrendiniz" şeklinde bağırdığı görüntüler şaşkınlığa neden oldu.
Reha Muhtar boşandığı eşi Deniz Uğur'la iki çocuğunun velayeti için yıllardır davalık olmuş, mahkeme geçtiğimiz günlerde kararını vermişti.
Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener’in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etmiş velayeti de anneye vermişti.
Sıkıntılı günlerden geçen sunucu bu defa havalimanındaki görüntüleriyle konuşuldu.
PERSONELE BAĞIRDI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Reha Muhtar’ın havalimanında uçağını kaçırdığı, güvenlik noktasında telefonu elindeyken X-ray’den geçmek isteyince görevlilerle tartıştığı iddia edildi.
Muhtar, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” sözleriyle dikkat çekti.
Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.