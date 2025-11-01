Reha Muhtar havalimanında çileden çıkıp personele bağırdı: "Zulmetmeyi annenizden mi öğrendiniz?"

Reha Muhtar boşandığı eşi Deniz Uğur'la iki çocuğunun velayeti için yıllardır davalık olmuş, mahkeme geçtiğimiz günlerde kararını vermişti.

Kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur Gülener’in çocuklarının velayetini almak için açtığı davayı kabul etmiş velayeti de anneye vermişti.

İlgili Haber Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında velayet krizi! Yıllar süren mücadelede mahkeme kararını verdi

Sıkıntılı günlerden geçen sunucu bu defa havalimanındaki görüntüleriyle konuşuldu.

PERSONELE BAĞIRDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Reha Muhtar’ın havalimanında uçağını kaçırdığı, güvenlik noktasında telefonu elindeyken X-ray’den geçmek isteyince görevlilerle tartıştığı iddia edildi.

Muhtar, “Zulmetmeyi annenizden mi, babanızdan mı öğrendiniz?” sözleriyle dikkat çekti.

Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.