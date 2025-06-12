Horoza ilk yardım anları kamerada! Minibüsle otobüs birbirine girdi, kazazede onu düşündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 09:05 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 09:30 - Güncelleme:

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Hatay'da bir minibüs ile otobüs çarpıştı. Bagajda bulunan ve telef olan horoza kalp masajı yapan bir şahsın o anları ise kameraya yansıdı. 1 kişinin yaralandığı kazada, telef olan horoza yapılan kalp masajı yürekleri ısıttı.

Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A.'nın kullandığı 31 KK 548 plakalı minibüs, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Emrullah A. yaralandı. Kazada transit sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. HOROZA KALP MASAJI Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir şahıs, bagajda taşınan ve kazada telef olan horozu eline alarak kalp masajı yapmaya başladı. Şahsın kalp masajı yaptığı amansız mücadelesi kameraya yansıdı. Kaza sonrası horoza yapılan kalp masajı yürekleri ısıttı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İlgili Haber Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü Horozun bulunduğu bagaj

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi