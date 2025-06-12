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Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da kaza! Çay ocağına otomobil düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil Cumhuriyet Meydanı’ndaki çay ocağının bulunduğu alana düştü.

Kaza gece saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak büyük bir gürültüyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan pasajın önündeki çay ocağına düştü.

Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü - 1. Resim

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın gece geç saatlerde yaşanması, olay yerinde yaya veya müşteri bulunmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü - 2. Resim

Çay ocağının boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü - 3. Resim

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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