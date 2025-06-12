Ankara'da kaza! Çay ocağına otomobil düştü

Ankara’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil Cumhuriyet Meydanı’ndaki çay ocağının bulunduğu alana düştü.

Kaza gece saatlerinde Akyurt ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak büyük bir gürültüyle Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan pasajın önündeki çay ocağına düştü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın gece geç saatlerde yaşanması, olay yerinde yaya veya müşteri bulunmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Çay ocağının boş olması muhtemel bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.