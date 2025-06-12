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Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tomruk yüklü kamyonla minibüsün çarpışması sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkışan araçlardan itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında Y.E. idaresindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. idaresindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs sürücüsü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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