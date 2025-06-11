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Devrilen çapa motorunun altında kaldı, feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Devrilen çapa motorunun altında kaldı, feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde devrilen çapa motorunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede Cengiz Türkan (47), idaresindeki çapa motorunun devrilmesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Türkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cengiz Türkan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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