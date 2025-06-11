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Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul&#039;da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sofraların vazgeçilmez sebzelerinden patates yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle yol kapanırken, tonlarca patates ise ziyan oldu. Kaza havadan görüntülendi.

İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Tonlarca patates tarlaya döküldü, yol ise trafiğe kapandı. Kapanan yol ve dökülen patatesler dron ile havadan görüntülendi.

Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi - 1. Resim

TIR KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan patates yüklü bir tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi - 2. Resim

TONLARCA PATATES YOLA DÖKÜLDÜ

Devrilen tır içerisinde yüklü olan tonlarca patates tarım arazisine ve yola döküldü. Kaza nedeniyle Abdül Ezel Paşa Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Sofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi - 3. Resim

YAKIT DEPOSU DELİNDİ

Devrilen tırın yakıt deposu delinerek yola yakıt aktı. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün ise olaydan yara almadan kurtuldu. Devrilen tır ve dökülen patatesler dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Tırın kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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