İki bin tonu aşkın ithal patates virüslü çıktı! İskoçya, Hollanda, Almanya...

Türkiye’ye son iki ay içerisinde yurt dışından gemilerle Mersin Limanı’na gelen tohumluk 2 bin tonu aşkın patates, farklı virüsler tespit edilince iade edildi.

Alınan bilgiye göre, son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin Limanı’na tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri (bitki sağlığı kontrolü görevlisi) tarafından kontrol edildi.

İSKOÇYA, HOLLANDA, ALMANYA...

Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste ‘Potato leafroll polerovirus’ (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve ‘Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.

Öte yandan, Türkiye’de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı ve ülkeye yeterli oluğu öğrenildi.