Malatya'da korkunç kaza! Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Ömer Gökçe'nin kullandığı traktör, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda devrildi. Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.
56 yaşındaki Ömer Gökçe'nin kullandığı traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci