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Malatya'da korkunç kaza! Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Malatya&#039;da korkunç kaza! Malatya&#039;da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Ömer Gökçe'nin kullandığı traktör, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda devrildi. Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Ömer Gökçe'nin kullandığı traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gökçe'nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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