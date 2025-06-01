Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Haziran 2025 00:06 - Güncelleme: 1 Haziran 2025 00:11 - Güncelleme:

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Movri Yaylası yolunda seyir halindeki kamyonetin üzerine yamaçtan kopan dev kaya kütlesi düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, baba ve oğul yaralandı. AFAD ve JAK ekiplerinin zorlu kurtarma çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de feci bir kaza meydana geldi. KOPAN KAYA KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi, Movri Yaylası yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Z. idaresindeki 53 ADH 650 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü. İlgili Haber İzmit'te korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Can kaybı ve yaralılar var İhbar üzerine olay yerine AFAD, Araf Arama Kurtarma, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. (19) ile Mustafa Zengin ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Mustafa Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş