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Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rize&#039;de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Movri Yaylası yolunda seyir halindeki kamyonetin üzerine yamaçtan kopan dev kaya kütlesi düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, baba ve oğul yaralandı. AFAD ve JAK ekiplerinin zorlu kurtarma çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de feci bir kaza meydana geldi.

Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü - 1. Resim

KOPAN KAYA KÜTLESİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi, Movri Yaylası yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Z. idaresindeki 53 ADH 650 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya kütlesi düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Araf Arama Kurtarma, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde bulunan sürücü Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. (19) ile Mustafa Zengin ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Rize'de korkunç kaza! Yamaçtan kopan kaya seyir halindeki aracın üzerine düştü - 2. Resim

Mustafa Zengin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Mustafa Z. ve oğlu Muhammet Z. ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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