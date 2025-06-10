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Bursa'da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da feci kaza: Ambulans ile otomobil çarpıştı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ambulans ile çarpışan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. idaresindeki otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil, bariyerlere çıkarak durabildi. Sürücü Bekir Ü. ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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