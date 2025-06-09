24 saat içinde aynı yerde 2 kez kaza yaptı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş 24 saat içinde aynı yerde 2 kez trafik kazası geçirdi. 2 kazadan da yaralı olarak kurtulan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı. Kaza da yaralanan yolcunun bir gün önce de aynı yerde motosikletle kaza yaparak yaralandığı öğrenildi. 24 saat içinde 2 kez yaralanan bayan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Konak sokak üzerinde seyir halinde olan Kenan A. (61) yönetimindeki 16 AUR 923 plakalı otomobil ile Altay Ç. (41) yönetimindeki 09 AOR 745 plakalı motosiklet çarpıştı.

24 SAATTE AYNI YERDE 2 KEZ KAZA YAPTI

Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Ebru U. (24) yaralandı. Yaralı haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza da yaralanan yolcu, dün aynı yerde motosiklet kazası yaparak yine ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.