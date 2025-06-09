Aydın'da kaza! Kamyonet takla attı, ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Aydın'dan İzmir'in Selçuk ilçesine doğru gitmekte olan kamyonet takla attı. Kazada araç sürücü canından oldu, yanında bulunan 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, Aydın-Selçuk karayolunda meydana geldi. Aydın istikametinden İzmir'in Selçuk ilçesi yönüne hareket halinde olan kamyonet, aks kırılması sonucu takla attı.
SÜRÜCÜ ÖLDÜ, YANINDAKİLER YARALI
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Mehmet İşgören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan O.İ. ve S.İ ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş