Bursa'da kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otobüs çarptı
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otobüs çarpan kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bursa-Ankara kara yolunda Kalburt mevkiinde K.K. (27) idaresindeki 16 M 06079 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya (64) çarptı.
KADININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kazadan kısa bir süre sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı çevredekilerin uyardığı anlar, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş