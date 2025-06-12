Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan İbrahim Halil Güngör dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (40) idaresindeki otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki araç çarpıştı.

Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tavuklarını beslerken canından oldu! Olayın aslı kahretti, pisi pisine...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tavuklarını beslerken canından oldu! Olayın aslı kahretti, pisi pisine... - 3. SayfaTavuklarını beslerken canından oldu!Antalya'da yangın paniği! 5 yıldızlı otele giden 622 kişi gece yarısı tahliye edildi - 3. Sayfa5 yıldızlı otelde yangın paniği!Amasya'da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu! - 3. SayfaAmasya'da asker eğlencesine giden 39 kişi hastanelik oldu!Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - 3. SayfaBalıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandıAdana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü - 3. SayfaAdana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldüDevrilen çapa motorunun altında kaldı, feci şekilde can verdi - 3. SayfaDevrilen motorun altında kaldı, feci şekilde can verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...