Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan İbrahim Halil Güngör dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (40) idaresindeki otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki araç çarpıştı.
Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.