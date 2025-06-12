Gaziantep'te feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Haziran 2025 05:57 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 06:09 - Güncelleme:

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. Yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan İbrahim Halil Güngör dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Nurdağı-İslahiye karayolu Kozdere kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ö. (40) idaresindeki otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz çıktığı öne sürülen İbrahim Halil Güngör (70) idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken 2 kişi de hafif yaralandı. DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILAN SÜRÜCÜ KURTARILAMADI Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haber Aynı kazada yeğeni de can vermişti! 51 günlük hayat mücadelesinin ardından acı haber geldi Balıkesir'de feci kaza: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş