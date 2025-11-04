Eyüpsultan'da gece yarısı vinç dehşeti! Mahalleli deprem oluyor zannetti

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi’nde gece saatlerinde dar bir sokağa giren vinç, mahallede büyük paniğe neden oldu.

İddiaya göre alkollü olan vinç sürücüsü, kontrolsüz şekilde ara sokağa daldı. Binalara ve araçlara çarparak durabilen vinç, büyük bir gürültüye neden oldu. Vincin çarptığı binalarda yaşayan vatandaşlar deprem oldu zannederek sokağa döküldü.

Vincin çarpmasıyla 2 binada hasar meydana gelirken, 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

"TAKSİNİN GİREMEYECEĞİ SOKAĞA VİNÇLE GİRDİ"

Dairesinde otururken bulunduğu binaya vinç çarpan Varol Güzey, "Tam yatmak üzereydim. Arkadaş vinçle sokağa girdi. 'Bu sokaktan bu vinç geçmez' diye bağırdım. Arkadaş beni hiç duymadı. Önce bizim binaya, sonra komşunun binasına ve komşuların araçlarına vurarak gitti. Hepimiz bağırdık ama hiçbir şekilde durmadı" dedi.

"Arkadaşlar çok içmişti, zil zurna sarhoştu" diyen Güzey, "O anda polisi aradık. Polisler geldi ve raporları tuttu. Saat 00.00 civarında oldu. Çok gürültü oldu. Bina adeta sallandı. Deprem oldu sandım. Taksinin giremeyeceği sokağa vinçle girdiler. Davacıyız. Hepimiz zarardayız. Devletimiz bunlara cezasını versin. Çok şükür sokakta çocuklar yoktu. Korku yaşadık" ifadelerini kullandı.

"GALİBA SARHOŞTU"

Olayda aracı zarar gören Yakup Alkan, "Yatıyorduk. Gürültüye uyandık. Bağırdık durdurmaya çalıştık. Durmuyor. Galiba sarhoştu. Mahalleli döküldü. Apartmanda da hasar var" dedi.

"ARACIN İÇİNDE ÇOK SAYIDA ALKOL ŞİŞESİ GÖRÜLDÜ"

Aracı zarar gören bir diğer kişi olan Yazal Kurgut Yaşasın ise şu ifadeleri kullandı:

"Üst katta balkondayken bir gürültü duydum. En arkadaki kendi arabam olmak üzere arabaları sürüklediğini gördüm. Daha da sürüklemeye ve dönmeye çalıştı ama dönemedi. Orada kaldı. Arabalarımız da mahvoldu. Apartmanımız da çok ciddi şekilde hasar gördü. Şahısları tanımıyoruz. Büyük bir vinçti. Sürücüler indikten sonra aracın içinde çok sayıda alkol şişesi görüldü. Zaten ayakta duramıyorlardı. Apartmandaki herkes deprem oldu diyerek çıktı. Çok ciddi bir sarsıntı ve gürültü oldu."

Vincin bulunduğu yerden çıkarılması sonrası hasar gören araçlar da bulunduğu yerden kurtarılabildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.