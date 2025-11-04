Baş ağrısını yıllarca hafife aldılar! Gördüğü ‘küçük kurtlar’ gerçek sorunu ele verdi

İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki bir çocuk annesi Tamara Bright, yıllarca süren şiddetli baş ağrıları ve denge problemleri nedeniyle doktorlara başvurmasına rağmen şikayetlerinin önemsenmediğini öne sürdü.

Başlangıçta doktorlar, problemlerini kullandığı doğum kontrol haplarına bağladı, gerçek teşhis ancak 10 yıl sonra Tamara’nın işitmesinde ciddi bir sorun gözlenince yapılan MR ile ortaya çıktı.MR sonucunda Bright’in beyninde “devasa” bir tümör olduğu tespit edildi. Tümörün konumu dolayısıyla Tamara’nın konuşmasının ve yüzünü düzgün bir şekilde kullanmasının engellendiği belirtildi.

AİLE GEÇMİSİ GÖZ ARDI EDİLDİ

Tamara’nın korkusu, annesinin de 30’lu yaşlarının sonlarında beyin tümöründen hayatını kaybetmiş olması nedeniyle katlandı. “Annemin geçmişini biliyorlardı ama buna hiç bakılmadı. Doktora ‘Annemin yaşadığını ben de yaşayabilir miyim?’ diye sordum ve bana güldüler, fazla düşündüğümü söylediler” dedi.

KÜÇÜK KURTLAR GİBİ SİYAH NOKTALAR GÖRMEYE BAŞLADI

The Sun'da yer alan habere göre; Tamara, ilk baş ağrılarının 2015 yılında başladığını söyledi. Genç kadın yaşadıklarıyla ilgili olarak “Yıllarca doktora gittim ama semptomlarım önemsizmiş gibi gösterildi. Sorun doğum kontrol hapları, B12 eksikliği veya yeterince su içmemek olarak yorumlandı” dedi.

Tümör büyüdükçe denge sorunları da kötüleşti. Tamara’nın düz yürüyebilmek için sürekli yere bakması gerekiyordu. Ardından gözlerinde bulanıklık meydana geldi ve “küçük kurtlar gibi” siyah noktalar görmeye başladı.

HER ŞEY MR ÇEKİLİNCE ÇIKTI

Tamara yaşadıklarıyla ilgili olarak “Beni ciddiye alan ilk kişi odyologum oldu. Bana, sağlıklı bir insanın işitme kaybı yaşaması durumunda bir sorun olduğunu söyledi ve MR çekilmemi sağladı” ifadelerini kullandı.

10 YILDIR GİZLENEN 4 CM’LİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Haziran 2023’te yapılan MR, 10 yılı aşkın süredir beyinde var olan iyi huylu bir tümörü ortaya çıkardı. Tümör, gözlerinin arkasına baskı yapıyor ve beyin sapına basınç uyguluyordu. Doktorlar, tümörün çapını 4 cm olarak belirledi.

PEŞ PEŞE İKİ AMELİYAT

Tamara, iki ameliyat geçirdi ilki Ağustos 2023’te, ikincisi Mart 2024’te yapıldı. Her iki operasyon da sağ kulak yolundan gerçekleştirildi. Ardından, tümörün tekrarlamaması için Haziran 2024’te bir radyocerrahi uygulandı. Ameliyat öncesinde, tümörün konumu nedeniyle yüz felci gelişme riski olduğu kendisine bildirildi. Bu rahatsızlık, yüzün bir tarafında geçici kas zayıflığına yol açabiliyor.

YÜZ KASLARINI KONTROL ETMEKTE ZORLANIYOR

Ameliyat sonrası sağ tarafındaki yüz kaslarını kontrol edemeyen Tamara, günlük yaşamında ve özgüveninde büyük değişiklikler yaşadığını şöyle ifade etti: “Çoğu insan bana inme geçirdin mi diye soruyor. Normal şekilde gülümseyemiyorum ve konuşmam da etkileniyor.”

Tamara eşi Jordan Pell’in kendisine büyük destek verdiğini söyledi ve Kasım ayında bekledikleri oğulları için heyecanlı olduklarını belirtti. Tamara’nın yüz felci ile ilgili olası tedavi seçenekleri doğumdan sonra değerlendirecek.

Tamara, geçmeyen belirtilerin ve sağlık sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek şu tavsiyede bulundu: “Vücudunuzu siz herkesten daha iyi tanıyorsunuz. Eğer bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız ve doktorlar bunu inkar ediyorsa, mücadele etmeye devam edin.”