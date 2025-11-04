Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Avladıkları hayvanlar başlarına bela oldu: Milyonluk ceza yediler

Avladıkları hayvanlar başlarına bela oldu: Milyonluk ceza yediler

Kaynak: Anadolu Ajansı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini yasa dışı şekilde avlayan 3 kişiye toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi. Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi."

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

