Nursel ile mutfak bahane ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi açıklandı

ATV'nin takip edilen yarışma programı "Nursel ile Mutfak Bahane" ekranlara geri dönüyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin’in üstlendiği program, mutfak yarışmalarını seven geniş bir izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyordu.

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Nursel ile Mutfak Bahane" yeni sezonuyla 10 Kasım Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Program hafta içi her gün saat 14.00’te ekrana gelecek. Yarışmada gelinler eşleriyle birlikte belirlenen sürede yemek yapacak, kayınvalideler ise tadım yaparak çiftlere puan verecek. Her bölümde farklı menüler, sürprizler ve iddialı tarifler mutfakta rekabeti artıracak.

Programda yarışmacılar, haftanın finalinde büyük ödül için mücadele edecek. Günlük 7 altın kazanma fırsatı bulunan çiftler, cuma finalinde ise 35 bilezik için kıyasıya yarışacak. Ayrıca yarışmacılar her gün sürpriz zarflardan birini seçerek avantaj ya da dezavantaj elde edebilecek. Sürpriz zarf uygulaması yeni sezonun merak uyandıran detayları arasında yer alıyor.

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE YENİ SEZON TARİHİ

Yeni sezonda programda hem yemek hem de hayat hikayeleri ekranlara taşınacak. Gelinler ve eşler mutfakta performans sergilerken, kayınvalideler değerlendirme kriterleriyle yarışmanın seyrini belirleyecek. Programın samimi atmosferi ve sohbetleri yeni sezonda da izleyicileri ekran başına çekmeyi hedefliyor.

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Program atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon bölümleri hafta içi her gün 14.00'te yayınlanacak.