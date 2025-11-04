Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu?

Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu?
Kredi, Faiz, İhtiyaç Kredisi, TEB, Alternatif Bank, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen bu hafta ihtiyaç kredisi oranlarında herhangi bir düşüş gözlemlenmiyor. En düşük kredi oranı %2,99 olarak devam ediyor. En ucuz ihtiyaç kredisi hangi bankalarda? 125 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından dikkatler bir yandan da kredi oranlarına çevrilmişti. Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ihtiyaç kredisi oranlarında geçen hafta herhangi bir değişim yaşanmamıştı.

Mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen bu hafta da ihtiyaç kredisi oranlarında herhangi bir düşüş gözlemlenmiyor. En düşük kredi oranı %2,99 olarak devam ediyor.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankalarca 4 Kasım 2025 itibarıyla ilan edilen en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,59

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

-Türkiye Finans: %3,65 (Kâr payı oranı)

-ING: %3,69

-Yapı Kredi: %3,69

Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? - 1. Resim

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 125 bin TL kredi için 1 yıl vadeli örnek ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 13 bin 232 TL

-Toplam Geri Ödeme: 159 bin 501 TL

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 125 bin TL kredi için 2 yıl vadeli örnek ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Aylık Taksit: 8 bin 104 TL

-Toplam Geri Ödeme: 195 bin 209 TL

Bankadan para çekecekler dikkat! 125 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? - 2. Resim

KREDİ HACMİ ARTIYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 24 Ekim ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 965 milyar TL’yi aştı. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde 23 milyar liranın üzerinde bir artış gerçekleşti.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Bankacılar, Merkez Bankasının son faiz indiriminin sınırlı olduğunu ve bunun kredilere yansımasının zaman alabileceğini aktararak, “Ancak ekim ayı enflasyon verileri beklenti altında kaldı. Bu gelişme ile gelecekte faiz indirimlerinin devam bekleniyor. Dolayısıyla tüketicilerin daha kısa vadeli kredi kullanmaları daha doğru bir strateji olabilir” yorumunda bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

