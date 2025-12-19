Bankacılık sektöründe ATM kullanımına ilişkin önemli bir değişiklik yeni yıl itibarıyla hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Artan nakit ihtiyacı, yükselen enflasyon ve ATM operasyon maliyetleri nedeniyle bankalar, günlük para çekme limitlerini güncellerken ATM’leri konumuna göre ayıran yeni bir sisteme geçiyor. 2026'da geçilecek yeni sistem mevzu bahisken ''ATM para çekme limiti ne kadar oldu, "şube içi'' ve ''şube dışı'' ayrımı ne ifade ediyor?'' soruları da cevap arıyor.

ATM PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Yeni yıl itibarıyla bankalar ATM para çekme limitlerinde artışa gitmeye hazırlanıyor. Halen birçok bankada komisyonsuz günlük para çekme limiti 10 bin TL ile 15 bin TL arasında uygulanırken, yapılacak düzenleme ile özellikle belirli ATM’lerde bu rakamların ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor.

Özel bankalarda banka şubesiyle bitişik ya da şube içinde bulunan ATM’lerde günlük para çekme limitinin 50 bin TL’nin üzerine çıkması planlanıyor.

ATM’DE “ŞUBE İÇİ” VE “ŞUBE DIŞI” AYRIMI NE İFADE EDİYOR?

Yeni uygulamada ATM’ler konumlarına göre ikiye ayrılıyor. Banka binasının içinde yer alan veya şube ile bitişik olan ATM’ler “şube içi” olarak tanımlanırken, cadde, metro ve alışveriş merkezlerinde bulunan ATM’ler “şube dışı” kapsamında değerlendiriliyor.

Şube içi ATM’lerde nakit takibi ve güvenlik süreçlerinin daha kolay olması nedeniyle limitler daha yüksek tutulacak. Şube dışı ATM’lerde ise artış yapılacak olsa da limitlerin 50 bin TL’nin üzerine çıkması beklenmiyor.

ATM PARA ÇEKME DEĞİŞİYOR MU?

ATM para çekme sistemi yeni yılda önemli ölçüde değişiyor. Para çekme limiti artık yalnızca bankaya göre değil, ATM’nin bulunduğu konuma göre de farklılık gösterecek.

Yeni düzenleme ile bankalar hem nakit yönetimini daha verimli hale getirmeyi hem de ATM kaynaklı operasyonel maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Değişikliklerin 2026 yılıyla birlikte kademeli olarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.

