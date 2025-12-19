19 Aralık 2025 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
19 Aralık 2025 Cuma günü futbol heyecanı devam ediyor. Süper Lig, Avrupa ligleri ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik mücadeleler olacak. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte günün öne çıkan karşılaşmaları...
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar merak edilip araştırılıyor.
Trendyol Süper Lgi'in 17.haftasında futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor.
19 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig
20:00 Kocaelispor-Antalyaspor (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
20:00 Esenler Erokspor-Sarıyerspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
La Liga
23:00 Valencia-Mallorca (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)
Bundesliga
22:30 Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)
İtalya Süper Kupa Yarı Final
22:00 Bologna-Inter (Tabii ve TRT Spor)
Belçika Pro Lig
22:45 Charleroi-KRC Genk
Portekiz Premier Lig
23:15 Estoril Praia-Braga
EuroLeague
20:30 Anadolu Efes-Dubai Basketball
21:00 Žalgiris-Partizan
21:30 Monako-Bayern
22:15 Olimpiakos-Lyon-Villeurbanne
22:30 Barcelona-Baskonya
22:45 Kızılyıldız-Virtus Bologna