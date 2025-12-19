Trendyol Süper Lig’de 17. hafta, sezonun ilk yarısını noktalayacak kritik bir mücadeleyle başlıyor. Kocaelispor Antalyaspor’u konuk edecek. Futbolseverler ise ''Kocaelispor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevabını araştırmaya şimdiden başladı.

Ligde geride kalan 16 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kocaelispor, topladığı 20 puanla orta sıralarda yer alıyor. Son 5 lig maçında mağlubiyet yaşamayan Kocaelispor kalesinde sadece 1 gol gördü. Antalyaspor ise haftaya 15 puanla düşme hattının hemen üzerinde giriyor. Peki, Kocaelispor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 17. hafta açılışında oynanacak Kocaelispor-Antalyaspor maçı futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında sahne alacak Kocaelispor-Antalyaspor maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Keita, Linetty, Nonge, Tayfur, Agyei, Petkovic

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Giannetti, Ceesay, Safuri, Ballet, Storm, Boli

