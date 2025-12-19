Çocuklar yolda altın dolu çanta buldu! Minik serveti elleriyle teslim ettiler
İstanbul Bağcılar'da 2 çocuğun yolda bulduğu altın dolu çanta, esnafın da yardımıyla kuyumcuya teslim edildi. Çantanın içindeki altınların değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.
Bağcılar'da çocukların bulduğu altın dolu çanta sahibine teslim edildi
İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 2 çocuğun yolda bulduğu ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çanta sahibine ulaştırıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü.
Süleyman Soylu, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddiaya ateş püskürdü: Haysiyetsizlik ve şerefsizliktir
1 MİLYON 300 LİRA DEĞERİNDEYMİŞ
Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti.
Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi.
Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.