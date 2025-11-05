Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor?

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan kulübüAl-Ahli'nin, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızıRafa Silva’yı transfer listesine eklediği konuşuluyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; Rafa Silva'nın 2016-2024 arasında top koşturduğu Benfica'nın eski sportif direktörü ve Al-Ahli'nin mevcut sportif direktörü Rui Pedro Braz, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Serdal Adalıyönetimi, Al-Ahli'nin transfer teklifinin somutlaşması halinde Rafa Silva ile durum değerlendirmesi yaparak, nihai kararını verecek.

16 MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asistlik performans sergiledi.Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.