Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor?

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor?

Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Rafa Silva&#039;ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor?
Beşiktaş'ta son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yıldızının barışmadığı konuşulan Portekizli futbolcu Rafa Silva'ya, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan kulübüAl-Ahli'nin, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızıRafa Silva’yı transfer listesine eklediği konuşuluyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor? - 1. Resim

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; Rafa Silva'nın 2016-2024 arasında top koşturduğu Benfica'nın eski sportif direktörü ve Al-Ahli'nin mevcut sportif direktörü Rui Pedro Braz, 32 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Serdal Adalıyönetimi, Al-Ahli'nin transfer teklifinin somutlaşması halinde Rafa Silva ile durum değerlendirmesi yaparak, nihai kararını verecek.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'ya sürpriz talip: Milli futbolu ile takım arkadaşı mı oluyor? - 2. Resim

16 MAÇTA 5 GOL

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta süre bulan Rafa Silva, 5 gol attı ve 3 asistlik performans sergiledi.Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun, siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

