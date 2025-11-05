Portekiz Ligi'nde ortalığı karıştıran hakem raporu! Mourinho'dan ilk tepki

Şampiyonlar Ligi’nin 4'üncü haftasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.Deneyimli çalıştırıcıya, Portekiz Ligi'nin 10'uncu haftasında oynanan ve ev sahibi Porto'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Braga maçındaki hakem Fabio Verissimo'nun raporu da soruldu.

"NELER OLAB İ LECE Ğİ N İ G Ö RMEK İ Ç İ N BEKL İ YORUM"

Soruşturmanın sonucunu merakla beklediğini belirten Mourinho, "Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım. Merakla bekliyorum, hatta 'Biraz beklentiyle bile bekliyorum' diyebilirim. Şu anda sadece haberleri okudum. Verissimo'nun raporunu okumadım, bu yüzden çok az şey biliyorum. Neler olduğunu ve yasal bir süreç başlarsa neler olabileceğini görmek için bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"G Ü L Ü N Ç DURUMA D Ü ŞÜRECEK YORUMLAR YAPMAM "

62 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorumcu değilim, Benfica'nın teknik direktörüyüm. Bunun yanı sıra bazıları öyle görmese de, Portekiz futbolunun en önemli isimlerindenim. Ciddi bir şeye dönüşme ihtimali olan konu hakkında gereksiz yorum yapamam. Bildiğim şey duyduklarım ve okuduklarım. Yani hakemin söylediklerinden başka bir şey değil. Hakem raporunu, lig delegelerinin raporunu okumadım. Sorumsuz insanlar, ciddi olabilecek bir durum hakkında yorum yapabilirler. Çok ciddi bir durum olabilir de, olamayabilir de. Beni gülünç duruma düşürebilecek yorumlar yapamam. Bekleyip göreceğim ve sonunda yorum yapıp yapmayacağıma karar vereceğim"dedi.

NE OLMUŞTU?

Porto - Braga maçının ardından hakem Fabio Verissimo, mücadelenin devre arasında kapanmayan bir televizyonla karşı karşıya kaldığını ve ekrana sürekli ilk yarıdaki pozisyonların yer aldığını raporuna yazdı. Bunun üzerine Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Porto hakkında soruşturma başlattı.

CEZA TEHL İ KES İ

Soruşturmanın ardından Porto’nun ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Porto, puan silme veya diskalifiye gibi cezalar alabilir.Benfica ve Sporting, Porto'ya ceza verilmesi gerektiği yönünde açıklama yaptı.